Песенка спета: Илья Резник требует уголовного наказания для хозяев сети детских садов

Илья Резник, много лет назад написавший хит для Наташи Королевой «Маленькая страна», теперь требует сатисфакции от владельцев сети дошкольных учреждений Анны и Олега Будивских, назвавших так детские сады без санкции Ильи Рахмиэлевича. Поэт-песенник давно зарегистрировал «Маленькую страну» в качестве товарного знака, а значит, пользоваться названием можно только отчисляя гонорары автору.

Илья Резник еще в 2017 году подал иск на хозяев сети частных детских садов, требуя 180 миллионов рублей в рамках гражданского дела. Но суд тогда встал на сторону владельцев учебных учреждений, в иске Резнику отказали. Тот пошел дальше. Илья Рахмиэлевич добился возбуждения уголовного дела. Теперь семейной паре владельцев частных детских садов грозит лишение свободы на срок до двух лет по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

Плюс Илья Резник по-прежнему настаивает на компенсации морального ущерба, сумма все та же – 180 миллионов рублей.

«В судебной практике это первый случай! Никогда в России конфликты подобного рода не переходили в уголовную плоскость», — рассказал «Комсомольской правде» Владимир Комаров, адвокат семьи Будивских.

Следствие по делу уже завершено, в ближайшее время начнутся судебные слушания.