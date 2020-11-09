С дубайским загаром: Максим Виторган вывел сына на прогулку в стеганом пуховике и серых джинсах

Актер не скрывает, что проводит время с наследником, хоть его бывшая жена и заверяет, что отдыхает с малышом на море в это же время.

Ксения Собчак давно рассталась с Максимом Виторганом. Телеведущая испытывает пылкие чувства к Константину Богомолову. Друзья и поклонники отмечают, что не видели ее более счастливой, чем в браке с ним. Недавно блондинка отпраздновала день рождения. Накануне своего 39-летия она улетела в Дубай, поделившись фото с частным самолетом. Рядом с ней находился ее сын Платон. Теперь Собчак публикует фото с пляжа, но бывший муж разоблачил звезду. Она уже вернулась из отпуска, так как ребенок находится со своим папой.

На днях Виторган показал, как встретился с наследником. Мальчик всегда радуется, когда видит папу. Актер водит его на представления, в музеи и на разные мероприятия. Накануне артист отправился с сыном на прогулку. Малыш, которому скоро исполнится четыре года, оказался фанатом «Смешариков». На такси он увидел наклейки с персонажем из мультика и заявил отцу, что только на этих машинах хочет ездить.

К слову, Платон был облачен в серые джинсы и стеганый пуховик винного оттенка. Светлые локоны подчеркнули его загорелое лицо.

«У нас „Смешарики“, вроде как, пройденный этап. Отсмотрели. Но тут увидел , узнал, обрадовался встрече. Теперь требует вызывать машину с Крошем, Ежиком и Нюшей», — написал Виторган.

Поклонники заметили, что Собчак публикует старые фото. Одни восхитились тем, какой сын растет у экс-супругов, другие одарили комплиментами Максима, который всегда рад провести время с наследником. «Магия, Платона, и тут и там показывают», «Счастливое время..столько радости, пусть в жизни будут поводы для улыбки», «Загореленький, такой клевый пупс!! На детей смотреть всегда приятнее, чем новости читать», «Ну какой же у вас классный мальчик получился, прелесть! Очень улыбчивый», — прокомментировали пост подписчики.