«Была уверена, что у нее некрасивый профиль»: дочь Долиной рассказала про мамин комплекс

65-летняя Народная артистка России Лариса Долина недавно «зажгла» не вечере, посвященном творчеству педагогов кафедры эстрадно-джазового пения Московского института культуры, которой заведует знаменитость. Певица активно выступает на разных мероприятиях, а весной этого года даже согласилась на авантюру – она приняла участие в шоу «Маска», выходя на сцену в костюме Оленя.

Армия поклонников артистки насчитывает миллионы фанатов. Но Долина не пользуется соцсетями, и следить за жизнью и творчеством любимицы позволяет аккаунт ее дочери Ангелины в Instagram. В новой публикации наследница разместила портрет мамы, на котором артистка в платье любимого глубокого синего цвета позирует в профиль.

«Моя абофь, которая недавно совсем была уверена в том, что у нее некрасивый профиль», — обнародовала мамин комплекс дочь.

Точеный профиль Ларисы Александровны привел в восторг подписчиков. Многие поспешили с комплиментами.

«Если это некрасивый профиль, то я вообще больше ничего не понимаю.Лариса Александровна, Вы красавица!», «У Вас необыкновенная мама! Помню её концерты, когда она выступала в ботфортах и в мини. Мужчины штабелями ложились, это точно! Всегда восторгаюсь ее голосом и манерой исполнения!», «Очень даже красивый», «Роскошная», — пишут поклонники.