«Паша такого не заслужил»: Агата Муцениеце в черном нижнем белье обнажила прелести фигуры

Агата Муцениеце недавно стала разведенной девушкой. После почти 10 лет отношений она рассталась с Павлом Прилучным. Актриса не скрывала, что это решение далось ей нелегко. Она даже старалась не называть причины размолвки, но когда звезда сериала «Мажор» выгнал ее из дома, то девушка пояснила, что у него бывают неконтролируемые приступы гнева. А когда летом артист уехал в отпуск с новой пассией Мирославой Карпович, появились слухи, что именно она увела мужчину из семьи.

Теперь Агата уже старается меньше ворошить прошлое. Она много работает, а также уделяет время детям Тимофею и Мие. Кроме того, актриса стала регулярно заниматься спортом. Поклонники заметили, что за последние месяцы девушка похорошела. Отмечает изменения в себе и сама Муцениеце. На днях она приехала в Крым с наследниками и подругами. В первый же день отдыха после того, как артистка полазила по горам, она запечатлела себя в номере в полуобнаженном виде.

В кадре Агата предстала в черном нижнем белье. Лиф с пуш-апом подчеркнул ее грудь, а кружевные бикини придали пикантности. Девушка продемонстрировала осиную талию и стройные бедра.

«Поход по горам укрепляет не только дух, но и тело», — заявила звезда.

Поклонники были сражены тем, как выглядит мама двоих детей. Многие отметили, что Прилучный потерял прекрасную девушку. 31-летняя актриса получила массу хвалебных отзывов и комплиментов. «Паша такого не заслужил», «Самый сок», «Ну какие формы, этот рельеф», «Очень красивая», «Агата, ты бомба», «Крутая наша девочка», «Кому адресовано это фото?», «Круто, круто», «Пресс на зависть нам», — прокомментировали пост подписчики.