«У чуда в перьях»: Тарханова устроила откровенную фотосессию в день рождения

Глафира Тарханова отмечает день рождения. Ей исполнилось 37 лет. В честь личного праздника актриса устроила фотосессию, а результатом поделилась со своим подписчиками в Instagram. Она позировала в платье из перьев, оголив плечи. Образ дополнила вуалью со стразами, а свои роскошные локоны собрала в низкий пучок.

«У чуда в перьях день рождения», — написала Тарханова.

Фанаты поспешили поздравить актрису.

«Будьте счастливы! Пусть жизнь приносит только счастье!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что Тарханова успела реализовать себя не только в профессии — на ее счету десятки фильмов, но и в личной жизни. Она замужем за актером Алексеем Фаддеевым, которому родила четырех сыновей.