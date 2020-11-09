«У чуда в перьях»: Тарханова устроила откровенную фотосессию в день рождения

Глафира Тарханова отмечает день рождения. Ей исполнилось 37 лет. В честь личного праздника актриса устроила фотосессию, а результатом поделилась со своим подписчиками в Instagram. Она позировала в платье из перьев, оголив плечи. Образ дополнила вуалью со стразами, а свои роскошные локоны собрала в низкий пучок.
«У чуда в перьях день рождения», — написала Тарханова.
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У ЧУДА В ПЕРЬЯХ сегодня день рожденья!!!🎂 Принимаю поздравления!!!😜 Вы вдохновляете меня на новые подвиги, на новые работы в театре, в кино и фото-пооекты в инстаграмм!!! 💓 СПАСИБО😘😘😘 МОИ НАИКРУТЕЙШИЕ ПОДПИСЧИКИ!!! 💓 Если вы бы хотели мне подарить сегодня "цветуёчек" или "конфетос" ... Мне было бы ОЧЕНЬ приятно, если вместо этого, мы бы сделаели доброе дело и помогли фонду КОРАБЛИК @korablik_fond 🙏 Вы можете выбрать кому из деток помочь, прочитать историю каждого подопечного, либо отправить sms на номер 3443 с текстом: ⭕ "KORABLIK 300"⭕ (где цифра - это сумма пожертвования), это фонд моих друзей, под руководством Дмитрия Акимова, которого я знаю больше 20 лет. ПУСТЬ ДЕТИ НЕ БОЛЕЮТ!!! Это ФОТО создали: 📷@alexandra_beetle 👍 💄@marusia__kalinina 💓
Фанаты поспешили поздравить актрису.
«Будьте счастливы! Пусть жизнь приносит только счастье!» — писали пользователи Сети.
Напомним, что Тарханова успела реализовать себя не только в профессии — на ее счету десятки фильмов, но и в личной жизни. Она замужем за актером Алексеем Фаддеевым, которому родила четырех сыновей.