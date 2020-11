«У чуда в перьях»: Тарханова устроила откровенную фотосессию в день рождения

View this post on Instagram

У ЧУДА В ПЕРЬЯХ сегодня день рожденья!!!🎂 Принимаю поздравления!!!😜 Вы вдохновляете меня на новые подвиги, на новые работы в театре, в кино и фото-пооекты в инстаграмм!!! 💓 СПАСИБО😘😘😘 МОИ НАИКРУТЕЙШИЕ ПОДПИСЧИКИ!!! 💓 Если вы бы хотели мне подарить сегодня "цветуёчек" или "конфетос" ... Мне было бы ОЧЕНЬ приятно, если вместо этого, мы бы сделаели доброе дело и помогли фонду КОРАБЛИК @korablik_fond 🙏 Вы можете выбрать кому из деток помочь, прочитать историю каждого подопечного, либо отправить sms на номер 3443 с текстом: ⭕ "KORABLIK 300"⭕ (где цифра - это сумма пожертвования), это фонд моих друзей, под руководством Дмитрия Акимова, которого я знаю больше 20 лет. ПУСТЬ ДЕТИ НЕ БОЛЕЮТ!!! Это ФОТО создали: 📷@alexandra_beetle 👍 💄@marusia__kalinina 💓