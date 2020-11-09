Два блондина: Лопырева в шортах и золотистом кардигане запечатлелась с сыном на пляже

Модель в настоящий момент отдыхает с Лионелем в Турции.

Виктория Лопырева уже несколько месяцев живем со своим ребенком Марком Лионелем в Турции. До этого девушка прибывала в Дубае. На фоне затянувшегося отпуска модели даже поползли слухи о ее разладе с мужем Игорем Булатовым.

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Однако девушка поспешила успокоить своих подписчиков и запечатлелась с возлюбленным на берегу Средиземного моря. Судя по кадрам, в семье царит мир и покой.

Тем не менее небольшая проблема в семье все-таки имеется: сын звезды стал отказываться делать прическу в салоне красоты.

«Марк Лео с трех месяцев с модной прической и почему-то именно сейчас на отрез отказывается от процедуры стрижки волос. Танцы с бубнами и мультики не помогают. NO — говорит и ВСЕ», — пожаловалась она в личном блоге.

Как выглядит сейчас ее малыш, Виктория показала в личном блоге, запечатлевшись во время променада по пляжу. Оба блондина примерили голубые шорты и топы, а на плечах Лопыревой также оказался полупрозрачный золотистый кардиган, завязанный на пояс.