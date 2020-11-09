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«Спят в разных комнатах»: помощница Мелании Трамп уверена, что брак президента США разрушится

Пока еще первая леди Америки намерена развестись с Дональдом Трампом.

«Спят в разных комнатах»: помощница Мелании Трамп уверена, что брак президента США разрушится
Дональд и Мелания Трамп. Фото: Global Look Press

Дональд Трамп вслед за потерей президентского кресла рискует еще и остаться без красавицы-жены. Зарубежные таблоиды со ссылкой на инсайдеров утверждают, что Мелания Трамп подаст на развод с супругом, как только они покинут Белый дом.
Бывшая помощница первой леди США Стефании Волкофф рассказала журналистам, что 50-летняя Мелания уже ведет переговоры о начале бракоразводного процесса с Дональдом Трампом. По словам Стефани Волкофф, брак президента США уже давно трещит по швам. В качестве доказательства хрупкости союза женщина озвучила интимную деталь: оказывается, Дональд и Мелания спят в разных комнатах и практически не общаются.

Дональд и Мелания Трамп
Дональд и Мелания Трамп живут в браке пятнадцать лет. Фото: Global Look Press

Инсайдеры утверждают также, что первая леди уже давно мечтает о разводе с супругом. Но решиться на этот шаг она ранее не могла, боясь мести Дональда, обладающего президентской властью.

По словам источников, Мелания полагает, что, лишившись высокого статуса, Трамп не будет представлять для нее опасности.
Стоит отметить, что Дональд и Мелания живут в браке пятнадцать лет, у пары есть сын, которому, по условиям контракта, после развода Трамп обязан отдать половину своего состояния.

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