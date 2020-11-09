«Красная девица! В прямом смысле»: Удовиченко восхитилась необычным видом дочки Гузеевой

Лариса Гузеева живет в большом двухэтажном доме в северо-западном районе столицы, поэтому имеет возможность принимать у себя многочисленных гостей. В родовом гнезде звезды есть комната и для ее взрослой дочери Ольги Бухаровой, которая имеет также отдельную квартиру.

В последнее время девушка стала чаще навещать свою знаменитую маму, но на сей раз кроме наследницы коттедж ведущей «Давай поженимся!» посетила также актриса Лариса Удовиченко. Артистки дружат с незапамятных времен, поэтому относятся друг к другу практически как сестры.

Лариса Гузеева, заглянув в комнату своей наследницы, застала ее за примеркой оригинального театрального образа. Девушка надела маскулинный брючный костюм-двойку со шляпой. А также сделала себе яркий грим, выделив глаза, нарисовав усики и покрыв лицо розовым тоном. Увы, куда в таком виде собралась наследница телеведущей, осталось загадкой. Однако у мамы и ее приятельницы внешний вид Ольги вызвал неописуемый восторг.

«Это что, твои глаза? Не линзы?» — удивилась мать Бухаровой.