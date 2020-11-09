«Ничего не нравится»: 70-летний Боярский резко высказался о себе и о времени

В этом году Михаил Боярский отметит свое 71-летие. Накануне дня рождения актер разоткровенничался на тему своего состояния. Он признался, что мысли на тему смерти и смысла жизни в последнее время стали для него наиболее актуальными. А принять закон природы как должное, он пока не в силах. Кроме того, он стал очень раздражительным, хотя и понимает, что нужно менее эмоционально относиться ко всему происходящему. Об этом пишет «7Дней.ru».

«Брюзгливый старый ворчун, которому ничего не нравится», — цитирует издание Боярского.

Несмотря на грустные мысли, осеннюю хандру и пандемию, артист продолжает работать. Недавно он отыграл в нескольких спектаклях Театра имени Ленсовета.