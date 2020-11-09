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«Это была трагедия для папы»: Карина Мишулина скрывала от знаменитого отца свой брак

Как отметила актриса, родителям не нравился ее супруг.

«Это была трагедия для папы»: Карина Мишулина скрывала от знаменитого отца свой брак
Спартак Мишулин. Фото: Globallookpress.com

Актриса Карина Мишулина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что скрывала от отца свой брак. При этом она не пояснила, какой именно. За плечами у дочери актера Спартака Мишулина, как известно, два неудачных замужества.

Карина Мишулина и Борис Корчевников
Карина Мишулина и Борис Корчевников. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Я не собиралась скрывать долго, что вышла замуж. Родителям не нравился этот человек, поэтому я им не говорила. Я хотела после свадьбы все рассказать. Но получилось, что мы расписались и все тайное стало явным».

Карина Мишулина

Как отметила актриса, однажды ее отец пошел к начальнику полиции по своим делам. И тот ему все рассказал. «Это была трагедия для папы. В семье, где не принято врать, такое случилось. Я честно объяснила все. Сказала, что знаю о нелюбви родных к моему мужу. Очень быстро мы все сгладили. Теперь понимаю: лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Все равно все всплывет и ударит тебя же молоком по голове», — заметила актриса.

Напомним, что первым мужем Карины Мишулиной был актер Олег Жуков. От него она родила дочь Кристину. Вторым супругом стал продюсер Владимир Мельников. В этом союзе родилась дочь Полина. Сейчас она счастлива в третьем браке.

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Владимир Мельниковзвездные семьиКарина МишулинаОлег ЖуковПрограмма "Судьба человека"Спартак Мишулин