«Это была трагедия для папы»: Карина Мишулина скрывала от знаменитого отца свой брак

Актриса Карина Мишулина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что скрывала от отца свой брак. При этом она не пояснила, какой именно. За плечами у дочери актера Спартака Мишулина, как известно, два неудачных замужества.

«Я не собиралась скрывать долго, что вышла замуж. Родителям не нравился этот человек, поэтому я им не говорила. Я хотела после свадьбы все рассказать. Но получилось, что мы расписались и все тайное стало явным». Карина Мишулина

Как отметила актриса, однажды ее отец пошел к начальнику полиции по своим делам. И тот ему все рассказал. «Это была трагедия для папы. В семье, где не принято врать, такое случилось. Я честно объяснила все. Сказала, что знаю о нелюбви родных к моему мужу. Очень быстро мы все сгладили. Теперь понимаю: лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Все равно все всплывет и ударит тебя же молоком по голове», — заметила актриса.

Напомним, что первым мужем Карины Мишулиной был актер Олег Жуков. От него она родила дочь Кристину. Вторым супругом стал продюсер Владимир Мельников. В этом союзе родилась дочь Полина. Сейчас она счастлива в третьем браке.