«Ой, кто это?»: Мария Горбань поделилась своими детскими снимками

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань, безусловно, одна из самых красивых актрис в российском кино. Внешность Марии столь безупречна, что артистку частенько подозревают в обилии пластических операций.

Но Горбань легко опровергла все подозрения на этот счет. Звезда разместила на своей страничке в Instagram парочку раритетных снимков, которые доказывают, что ее красота абсолютно естественна.

«Ой, кто это?» — подписала кадры в микроблоге Мария Горбань.

Ответ на этот вопрос слишком очевиден. Несмотря на то что на снимках Маша запечатлена совсем ребенком, она остается очень узнаваемой. На это обстоятельство обратили внимание поклонники Горбань. Они утверждают, что с годами актриса если и изменилась, то только в лучшую сторону.

«Ну какая хорошенькая. Совсем не изменилась», «Ничего себе! А я думала, у вас множество пластических операций… Думала, ну не может быть человек настолько красивым», «Мария, вы не меняетесь вообще. Очень красивая», «Машенька, очаровательная на детских фото и в настоящем все сохранилось и приумножилось», — высказываются фолловеры Марии Горбань.