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«Она стала как ребенок»: Мишулина рассказала о необратимых последствиях со здоровьем матери

По словам актрисы, ее родительница больше всех пострадала в скандальной истории с внебрачным ребенком.

«Она стала как ребенок»: Мишулина рассказала о необратимых последствиях со здоровьем матери
Карина Мишулина. Фото: Globallookpress.com

Актриса Карина Мишулина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что у ее матери, вдовы актера Спартака Мишулина, начались необратимые последствия со здоровьем из-за скандальной истории с внебрачным сыном ее покойного мужа.

Карина Мишулина и Борис Корчевников
Карина Мишулина и Борис Корчевников. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Маме досталось больше всех. Все-таки я молодая, хотя даже у меня был момент, когда я хотела наложить на себя руки. Мама говорит: «Я не прощу им, когда видела тебя скрюченной в ванной от натиска и угроз этих людей. Я не знаю, что творится в ее сердце».

Карина Мишулина

Как заметила актриса, по ее матери проехали словно катком, танком. В итоге случился инсульт. «Спасибо, что нам помогли вовремя врачи. Инсульт не развился в серьезные последствия. Но тем не менее она теперь другой человек. Сильно постарела. Притом она стала как ребенок. Моментально плачет. У нее страхи появились. Очень серьезные. Она говорит, что никого так не уничтожали, как нашу семью», — сказала Мишулина.

Напомним, что спустя 12 лет после смерти Спартака Мишулина у него объявился внебрачный сын. Телеведущий Тимур Еремеев уверяет, что он родственник покойного актера.

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