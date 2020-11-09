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На стиле: Удовиченко в свитере цвета кэмел и струящейся юбке макси отметилась дома у Гузеевой

Звезды российского кино давно и тесно дружат.

На стиле: Удовиченко в свитере цвета кэмел и струящейся юбке макси отметилась дома у Гузеевой
Лариса Удовиченко. Фото: Global look press

Лариса Гузеева накануне встречала гостей. Ведущую «Давай поженимся!» посетила дочь Ольга Бухарова и ее подруга с юных лет Лариса Удовиченко.

65-летнюю актрису в последнее время нечасто можно увидеть в кино, в социальных сетях она не появляется. Поэтому многим ее поклонникам было приятно лицезреть своего кумира на обнародованных Гузеевой видеокадрах. Звезда Первого канала опубликовала видео с приятельницей в личном блоге.

Как оказалось, звезда фильмов «Самая обаятельная и привлекательная», «Зимняя вишня» и «Любить по-русски» отлично выглядит и следит за трендами. У своей подруги она предстала в свитере оверсайз актуального оттенка кэмел и принтованной юбке в тех же тонах. Лариса Удовиченко была рада встретиться не только с приятельницей, но и ее дочкой, за ростом и взрослением которой она наблюдала всю жизнь. Ольга, к слову, называет народную артистку не иначе, как тетей Ларисой. Бухарова обняла мамину подругу и поцеловала.

«Мои девочки золотые», — умилилась Гузеева.

Ранее о моде на цвет кэмел, который выбрала Удовиченко, рассказывала на «Модном приговоре» Эвелина Хромченко. По заверениям фэшн-эксперта, он имеет приятное качество — визуально освежает образ. Кроме того, даже потеряв свою острую актуальность, оттенок никогда не исчезнет из гардеробов женщин, поскольку является классикой.

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