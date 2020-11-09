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«Все идеально»: Бузова в синем платье в пол с разрезом до бедра похвасталась изгибами фигуры

Телеведущая посвятила вечер возлюбленному.

«Все идеально»: Бузова в синем платье в пол с разрезом до бедра похвасталась изгибами фигуры
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Накануне Ольга Бузова устроила романтический ужин с возлюбленным, блогером Давидом Манукяном. Для свидания телеведущая выбрала эффектное платье в пол – синее с разрезом до самого бедра. Обтягивающий крой наряда позволил красавице похвастаться изгибами фигуры, а воротник-лодочка акцентировал внимание на изящные ключицы.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

«Вчера все было идеально», — заметила теледива, имея в виду и свой внешний вид.

Подписчики отметили, что синее платье и лодочки в тон очень идут Ольге Бузовой.  И поспешили с комплиментами:

«Шикарная», «Ольга шикарна как всегда», «Красотка на миллион!!», «Шикарное платье, синий брюнеткам очень идет», «Богиня красоты», — и это лишь малая часть восторженных отзывов.

Кстати, именно в этот вечер Ольга Бузова неоднократно демонстрировала красивое колечко с внушительным камнем на безымянном пальце. Значит ли это, что Бузова и Дава скоро сыграют свадьбу, покажет время.

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