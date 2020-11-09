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Семейные забавы: дочь Задорнова обнародовала редкое видео с играющим на ковре сатириком

Елена накануне дня памяти артиста посвятила отцу стихи.

Семейные забавы: дочь Задорнова обнародовала редкое видео с играющим на ковре сатириком
Елена Задорнова. Фото: www.instagram.com/jzadornova/

Дочь Михаила Задорнова, Елена, накануне дня смерти своего отца обнародовала в личном блоге редкое видео из семейного архива. На нем знаменитый сатирик играет со своей наследницей в скромной домашней обстановке.

Встав на четвереньки на ковре, он принял на себе любимую наездницу-дочь, прокатив ее по комнате. Девочка нежно обнимает папу за шею и светится от счастья.

Наследница артиста и писателя посвятила своему родителю стихи:

«Остался День до Страшной Годовщины,

Который Я Запомню Повсеместно…

И в Мире НЕТ Прекраснее Мужчины,

Чем ТЫ! Хоть это Миру и не Честно!

Я иногда бытую Неважнецки,

Но Я — Живу! Красиво… Даже — Вздорно!

К Тебе Недавно, прибыл и Жванецкий,

Любимый, Обожаемый — Задорнов!» — написала она.

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Дорогой и Любимый Отец, Донеси Ты кому-нибудь с Неба - У нас в Мире, вообще-то, Звездец! Мы давно припорошены Снегом. Ходим в Масках, как стадо Ослов, Где бы ни были - нас Оштрафуют! Не Кляну Я чужой Богослов, Нам Запретно - иные Кайфуют! Спросим в Небе Любого Орла - Прокляну от Потери Усталость. Да, Частичка Меня - Умерла! Но! Твоя-то Частичка Осталась! Захотел бы любой Индивид, Я Скажу, и без чьей-то Поручки, Несмотря на обрыдлый Ковид, Я Хочу к Тебе снова на Ручки! Да и в Детство Вернуться, и Вспять, Жить опять под Крылом Твоим Вздорно, Нас с Тобою хотелось Распять, Ведь Фамилия Рода - Задорнов! #задорнов #моистихи #стихи #я #пишу #папинадочка #папинадочь #память #папа #люблю #семья #любовь #детство #jelenazadornova #еленазадорнова

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Михаил Сергеевич умер 10 ноября 2017 года в одной из московских больниц на 70-м году жизни. До этого он год сражался со страшным недугом — опухолью головного мозга. Любимец публики старался не распространяться про свой недуг, полагая, что зрителей не стоит беспокоить лишний раз проблемами.

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А ещё можно - Уехать из России, но Любить её до Потери Сознания, не делая Революций! Мусорить не надо, и убирать Мусор за другими - Достойно, и не надо этого Гнушаться! Ездить по Правилам? Да! Жить по Правилам - НЕТ! Взятки? Это Ваше Дело! Пить Алкоголь, Курить и Морально разлагаться? Личное Дело каждого! И не Советуйте никому ничего, займитесь Своей Жизнью, и Будьте Счастливы! Любите, не Изменяйте и будьте Верны Сами Себе и Любимым Людям! . И, Возможно, Я даже Уверена, Мы Все станем СЧАСТЛИВЫ! И будем Жить в Цивилизованном Государстве, Где бы Мы не Были! #задорнов #папа #папинадочь #папинадочка #мысли #память #скучаю #мысливслух #любовь #семья #отцыидети #jelenazadornova #еленазадорнова #россия #патриотка #russia #философия #2020 #люблю

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