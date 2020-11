Семейные забавы: дочь Задорнова обнародовала редкое видео с играющим на ковре сатириком

View this post on Instagram

Дорогой и Любимый Отец, Донеси Ты кому-нибудь с Неба - У нас в Мире, вообще-то, Звездец! Мы давно припорошены Снегом. Ходим в Масках, как стадо Ослов, Где бы ни были - нас Оштрафуют! Не Кляну Я чужой Богослов, Нам Запретно - иные Кайфуют! Спросим в Небе Любого Орла - Прокляну от Потери Усталость. Да, Частичка Меня - Умерла! Но! Твоя-то Частичка Осталась! Захотел бы любой Индивид, Я Скажу, и без чьей-то Поручки, Несмотря на обрыдлый Ковид, Я Хочу к Тебе снова на Ручки! Да и в Детство Вернуться, и Вспять, Жить опять под Крылом Твоим Вздорно, Нас с Тобою хотелось Распять, Ведь Фамилия Рода - Задорнов! #задорнов #моистихи #стихи #я #пишу #папинадочка #папинадочь #память #папа #люблю #семья #любовь #детство #jelenazadornova #еленазадорнова