Семейные забавы: дочь Задорнова обнародовала редкое видео с играющим на ковре сатириком

Дочь Михаила Задорнова, Елена, накануне дня смерти своего отца обнародовала в личном блоге редкое видео из семейного архива. На нем знаменитый сатирик играет со своей наследницей в скромной домашней обстановке.

Встав на четвереньки на ковре, он принял на себе любимую наездницу-дочь, прокатив ее по комнате. Девочка нежно обнимает папу за шею и светится от счастья.

Наследница артиста и писателя посвятила своему родителю стихи:

«Остался День до Страшной Годовщины, Который Я Запомню Повсеместно… И в Мире НЕТ Прекраснее Мужчины, Чем ТЫ! Хоть это Миру и не Честно! Я иногда бытую Неважнецки, Но Я — Живу! Красиво… Даже — Вздорно! К Тебе Недавно, прибыл и Жванецкий, Любимый, Обожаемый — Задорнов!» — написала она.

Михаил Сергеевич умер 10 ноября 2017 года в одной из московских больниц на 70-м году жизни. До этого он год сражался со страшным недугом — опухолью головного мозга. Любимец публики старался не распространяться про свой недуг, полагая, что зрителей не стоит беспокоить лишний раз проблемами.