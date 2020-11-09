«Она спряталась за утюг»: Егор Кончаловский рассказал о своей домработнице, гладившей белье голой

Как отметил режиссер, когда он ее увидел обнаженной, то замер от неожиданности.

Режиссер Егор Кончаловский в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как однажды застал свою домработницу абсолютно голой.

«Была у меня такая милая женщина. Вела здоровый образ жизни. Однажды я неожиданно приехал домой, а она абсолютно голая гладит белье. И маленькие розовые носочки сделали ее «голость» невозможной. Я замер. Она спряталась за утюг. Если честно, позвонил отцу, от которого она перешла ко мне. А он мне говорит: «Ты не знал, что ли?» Я ее оставил в итоге». Егор Кончаловский

Как заметил Кончаловский, он всегда общается с домработницами на «вы». «Не говорю, что они прислуга. А вот еще был случай. Ко мне пришла домработница однажды и говорит: «Егор Андреевич. Я вас люблю. Я выхожу за вас замуж на следующей неделе. А мужа больше не люблю». Мы с ее супругом выслушали и отправили в сумасшедший дом», — сказал режиссер.

Напомним, что Егор Кончаловский жил много лет в гражданском браке с актрисой Любовью Толкалиной. Сейчас у него молодая жена — юрист Мария Леонова.