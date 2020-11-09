Мафия шоу-бизнеса: действительно ли Пугачева «заправляет» сценой?
Видео
«Забили» на диеты: Шмыкова, Лолита и другие звезды-бодипозитивщики
Видео

И в Дубае бывает грустно: Собчак запечатлела трехлетнего сына, скучающего на элитном пляже

Светская львица отметилась на отдыхе в фешенебельном отеле.

И в Дубае бывает грустно: Собчак запечатлела трехлетнего сына, скучающего на элитном пляже
Ксения Собчак. Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/

Ксения Собчак вслед за Валерией и Иосифом Пригожиным решила продлить теплый сезон в Арабских Эмиратах. Светская львица на частном самолете улетела с сыном Платоном и мужем Константином Богомоловым в Дубай, где арендовала номер в фешенебельном отеле.

На территории пятизвездочной гостиницы имеются три бассейна, собственный пляж, тренажерный зал, два ресторана и спа-салон. А из его окон виден знаменитый небоскреб Бурдж-Халифа.

Тем не менее даже в таких условиях кое-кому может быть скучновато. В личном блоге ведущая обнародовала фотографию своего трехлетнего наследника от первого мужа Максима Виторгана. Мальчик запечатлен на пляже, заботливо прикрытый от солнца полотенцем. Платон грустно опустил глаза, задумчиво глядя вдаль.

Собчак запечатлела трехлетнего сына, скучающего на элитном пляже
Собчак запечатлела трехлетнего сына, скучающего на элитном пляже. Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/

А вот на другой фотографии из аккаунта Ксении малыш выглядит гораздо более заинтересованным. Он стоит перед чучелом большого крокодила и завороженно смотрит на зубастое животное.

Собчак запечатлела трехлетнего сына.
Собчак запечатлела трехлетнего сына. Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/

Тэги

дети звездзвездный отдыхКсения СобчакКсения Собчак последние новостиПлатон ВиторганСобчак