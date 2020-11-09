И в Дубае бывает грустно: Собчак запечатлела трехлетнего сына, скучающего на элитном пляже

Ксения Собчак вслед за Валерией и Иосифом Пригожиным решила продлить теплый сезон в Арабских Эмиратах. Светская львица на частном самолете улетела с сыном Платоном и мужем Константином Богомоловым в Дубай, где арендовала номер в фешенебельном отеле.

На территории пятизвездочной гостиницы имеются три бассейна, собственный пляж, тренажерный зал, два ресторана и спа-салон. А из его окон виден знаменитый небоскреб Бурдж-Халифа.

Тем не менее даже в таких условиях кое-кому может быть скучновато. В личном блоге ведущая обнародовала фотографию своего трехлетнего наследника от первого мужа Максима Виторгана. Мальчик запечатлен на пляже, заботливо прикрытый от солнца полотенцем. Платон грустно опустил глаза, задумчиво глядя вдаль.

А вот на другой фотографии из аккаунта Ксении малыш выглядит гораздо более заинтересованным. Он стоит перед чучелом большого крокодила и завороженно смотрит на зубастое животное.