«С ней же надо поговорить»: Николай Цискаридзе завел домработницу для своей кошки

Артист балета Николай Цискаридзе в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что у него в доме живет всего одна женщина, которая помогает ему по хозяйству. Она ухаживает за его кошкой.

«Я всю жизнь честно работаю. Никогда в жизни мне не хотелось прислуги в свой дом. Но мне не нравится, к примеру, садиться за руль. Я работаю физически и люблю поспать, поэтому у меня есть водитель. Я вообще не приемлю слово прислуга. У меня, скажу честно, один помощник в доме. Женщина. Она кормит кошку. С кошкой же надо поговорить». Николай Цискаридзе

Также артист признался, что не готовит сам себе еду. «Я не делаю этого категорически. Лучше схожу в ресторан. А вообще люблю заниматься домом. Я даже сам проводку могу провести. А вот нижнее белье стираю сам. Это очень интимное. Причем делаю это с двух лет», — заявил он.

Напомним, что Николай Цискаридзе возглавляет Академию русского балета имени Вагановой. В 2014 году он был избран ректором этого заведения.