«Эти бедра сводят с ума»: Каменских в микробикини смело оголилась в ванной

Анастасия Каменских счастлива в браке с рэпером Потапом. Если раньше эту пару связывали только музыкальные проекты, то сейчас они по-настоящему влюблены. В своем избраннике украинская исполнительница нашла все то, что искала в мужчине. Как говорит певица, ей важна не только обоюдная страсть, но и уважение, поддержка, понимание. Знаменитость делает все для того, чтобы любимый мужчина был счастлив рядом с ней. Правда, общих детей у супругов пока нет.

На свежем снимке Анастасия Каменских предстала в белом микробикини, показав соблазнительную фигуру: мягкий животик, покатые плечи, пышную грудь и округлые бедра. Примечательно, что певица позировала в ванной.