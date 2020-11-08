«Забили» на диеты: Шмыкова, Лолита и другие звезды-бодипозитивщики
Видео
«Жизнь других» в Египте: тюрьма за измену и отсутствие кладбищ
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Много гостей»: Екатерина Волкова из «Ворониных» похвасталась верандой после ремонта

38-летняя актриса закупила новую плетенную мебель.

«Много гостей»: Екатерина Волкова из «Ворониных» похвасталась верандой после ремонта
Екатерина Волкова похвасталась обновками в доме. Фото: Instagram.com/volkovihome

Исполнительница одной из главных ролей в сериале  «Воронины» продемонстрировала подписчикам обновленную веранду своего загородного дома. Екатерина Волкова провела рум-тур места, где собирается за чашкой горячего чая вся семья.

Актриса призналась, что многие поклонники спрашивают, как сейчас выглядит ее загородный дом. Волкова не стала показывать жилище целиком, так как у нее все еще идет ремонт в некоторых помещениях. Однако веранду Екатерина не стала скрывать.

 «Обожаю, когда дома много гостей. Особенно собраться всем в осенние прохладные вечера за вкусным столом и с ароматным чаем», — написала под фото Екатерина.

Екатерина Волкова
Екатерина Волкова ждет друзей в гости. Фото: Instagram.com/volkovihome

Екатерина добавила, что ей не так просто было найти в столице необходимую мебель без наценок. Семья Волковой хотела плетенные диван и кресла для веранды. Однако найти подходящий вариант они смогли только в другом городе. Зато после длительного и утомительного поиска необходимых товаров актриса вместе с мужем и дочерью ждут встречи с гостями:

 «Теперь мы каждый вечер зависаем на веранде всей семьей, а сегодня ждем еще и в гости друзей».

Тэги

дом и интерьерЕкатерина Волковаоткровения звездыремонт особняка