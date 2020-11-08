Словно в белье: Волочкова в микрошортах блеснула бесконечными ножками

Танцовщица Анастасия Волочкова разместила на своей странице в Instagram свежий снимок в белье. Артистка позировала дома на высоких каблуках и в пижаме, которая подчеркнула все лучшее в фигуре бывшей примы балерины Большого театра.

Волочкова уже не раз демонстрировала свой роскошный дом. Однако, что может лучше украсить богатое убранство особняка Анастасии, как не она сама. Именно поэтому экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова рано утром прямо в ночном костюме, состоящем из топа и микрошорт, прогулялась по своим владениям.

«Прекрасное светлое воскресное домашнее утро! Желаю всем радости и любви», — написала под фото Анастасия.

Однако поклонники балерины не смогли ответить ей на это пожелание, потому что Анастасия закрыла доступ к комментированию снимка.

Сама артистка не объяснила причину такого поступка. Она оставила лишь фото в черной пижаме с микрошортами. Декольте домашнего костюма эффектно подчеркнуло пышные формы Волочковой.

Также стоит добавить, что несмотря на то, что Анастасия позировала дома, она не стояла в мягких тапочках с котиками. Для своего домашнего лука знаменитость подобрала мюли с открытым носом на очень высоком квадратном каблуке.