«Бесстрашная женщина»: 71-летняя Пугачева в хлопковых шортах запечатлелась с Галкиным

В одной из своих модных колонок для светского журнала историк моды Александр Васильев поделился мнением о том, что Алла Пугачева имеет полное право демонстрировать смелые наряды, в частности, примерять мини-шорты, короткие юбки и платья. В этом, как ни странно, ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале не видит ничего предосудительного. По словам искусствоведа, рядом с шоуменом Максимом Галкиным певица заметно похорошела и помолодела. Примадонна старается соответствовать мужу. Кроме того, сама артистка говорила о том, что рядом с маленькими детьми она хочет выглядеть мамой, а не бабушкой.

«Пугачева — женщина бесстрашная во всех смыслах. Она всегда одевалась без оглядки на чужое мнение», — приводит 7days слова Александра Васильева.

На прогулку с мужем певица отправилась в хлопковых мини-шортах, примерив клетчатую блузу и удлиненный кардиган. О моде на этот принт в программе «Модный приговор» напоминала еще Эвелина Хромченко. Так что Примадонна остается верна себе и не упускает из виду трендовые стили. Стоит отметить, что архивный летний кадр, на котором Алла Борисовна позировала с шоуменом Максимом Галкиным появился на одной из фан-страничек певицы.