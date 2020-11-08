«Забили» на диеты: Шмыкова, Лолита и другие звезды-бодипозитивщики
Видео
«Жизнь других» в Египте: тюрьма за измену и отсутствие кладбищ
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Бесстрашная женщина»: 71-летняя Пугачева в хлопковых шортах запечатлелась с Галкиным

Историк моды Александр Васильев уверен, что Примадонна может позволить себе показывать ножки.

«Бесстрашная женщина»: 71-летняя Пугачева в хлопковых шортах запечатлелась с Галкиным
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

В одной из своих модных колонок для светского журнала историк моды Александр Васильев поделился мнением о том, что Алла Пугачева имеет полное право демонстрировать смелые наряды, в частности, примерять мини-шорты, короткие юбки и платья. В этом, как ни странно, ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале не видит ничего предосудительного. По словам искусствоведа, рядом с шоуменом Максимом Галкиным певица заметно похорошела и помолодела. Примадонна старается соответствовать мужу. Кроме того, сама артистка говорила о том, что рядом с маленькими детьми она хочет выглядеть мамой, а не бабушкой.

«Пугачева — женщина бесстрашная во всех смыслах. Она всегда одевалась без оглядки на чужое мнение», — приводит 7days слова Александра Васильева.

Телеведущий Максим Галкин и Алла Пугачева
Алла Пугачева в мини-шортах и клетчатой блузе позировала с Максимом Галкиным. Фото: Instagram.com/alla.maxim

На прогулку с мужем певица отправилась в хлопковых мини-шортах, примерив клетчатую блузу и удлиненный кардиган. О моде на этот принт в программе «Модный приговор» напоминала еще Эвелина Хромченко. Так что Примадонна остается верна себе и не упускает из виду трендовые стили. Стоит отметить, что архивный летний кадр, на котором Алла Борисовна позировала с шоуменом Максимом Галкиным появился на одной из фан-страничек певицы.

Тэги

Алла Пугачеваестественная красотаЗвездный стильКрасота вне возрастаМаксим Галкинмода и стильНовости google