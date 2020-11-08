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«Испытываю материнскую гордость»: Валерия обратилась к сыну Арсению в честь его 22-летия

52-летняя артистка поздравила младшего ребенка с днем рождения.

«Испытываю материнскую гордость»: Валерия обратилась к сыну Арсению в честь его 22-летия
Валерия посвятила пост младшему сыну. Фото: Instagram.com/valeriya

Поп-исполнительница Валерия написала поздравление сыну в своем личном микроблоге. Многодетная мама не раз признавалась, как сильно дорожит своей семьей. Скоро певица станет бабушкой. Первого внука ей обещает подарить младший из детей — Арсений Шульгин. В честь него знаменитость и опубликовала архивный снимок на своей странице в Instagram.

Валерия написала длинное сообщение Арсению, где рассказала об успехах молодого предпринимателя.

«Ты так рано стал самостоятельным и взрослым, что мне даже немножко грустно от этого, но вместе с тем испытываю невероятную материнскую гордость от того, что воспитала настоящего мужчину», — подчеркнула артистка.

Под совместным снимком, на котором она запечатлена с именинником поп-дива трогательно обратилась к сыну:

«Люблю тебя бесконечно!! С нетерпением жду твоего продолжения, которое тоже буду очень сильно любить», — намекнула на будущего внука певица.

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Радость моя, Сенечка @arseniy_shulgin , я счастливейшая из матерей, потому что 22 года назад ты появился на свет. Поздравляю тебя с днем твоего рождения! С самого младенчества ты был очень смышленным, добрым и не по возрасту сознательным. Как мне с тобой было всегда интересно и радостно общаться, то же самое испытываю и сегодня. Ты так рано стал самостоятельным и взрослым, что мне даже немножко грустно от этого, но вместе с тем испытываю невероятную материнскую гордость от того, что воспитала настоящего мужчину. Больше всего на свете хочу, чтобы ты был здоров и счастлив. Люблю тебя бесконечно. С нетерпением жду твоего продолжения, которое тоже буду очень сильно любить. ❤️❤️❤️😘😘😘🎁🎁🎁 P. S. Фото архивное.

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Напомним,что Арсений является третьим ребенком Валерии и ее второго мужа музыканта и продюсера Александра Шульгина. Сам Арсений уже давно не общается с биологическим отцом. Своим родителем он считает третьего мужа исполнительницы — Иосифа Пригожина.

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