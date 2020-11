«Взрослый мужчина»: Иосиф Пригожин похвалил сына Валерии

View this post on Instagram

Сегодня день рождения у нашего мальчика. @arseniy_shulgin Целеустремлённый, неотступающий, уверенный в себе человек, умеющий брать на себя ответственность. 2020 год особенный год во всех смыслах этого слова и для нашей семьи - Арсений женился и скоро станет отцом. Наш так рано повзрослевший мальчик – настоящий мужчина — трудолюбив, заботлив и не боится никаких трудностей. Самое главное— я желаю ему ценить семью и отношения, не забывать прошлое, ценить настоящее и думать о будущем.А мы, как родители, будем всегда гордиться и наслаждаться успехами наших детей и внуков. Будь счастлив, наш дорогой Сенечка! @valeriya @prigozhin_iosif