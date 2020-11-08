«Взрослый мужчина»: Иосиф Пригожин похвалил сына Валерии

Муж эстрадной певицы Валерии — Иосиф Пригожин — разместил в одной из последних публикаций в своем аккаунте фотографию семьи на отдыхе. Примечательно, что сам снимок не новый. Пригожин показал пасынка в подростковом возрасте. Поводом для этого стал день рождения Арсения Шульгина.

Отметим, что детей своей избранницы Иосиф считает родными. Пригожин принимал активное участие в воспитании сыновей и дочери Валерии. Ранее сами дети упомянули в СМИ, что называют отчима «папой Йосей» или просто «Йосей». Именно поэтому знаменитость просто не мог не поздравить младшего сына с 22-летием.

«Сегодня день рождения у нашего мальчика. Арсений — целеустремленный и не уступающий, уверенный в себе человек и умеющий брать на себя ответственность»,- написал в своем поздравлении Пригожин.

Музыкальный продюсер напомнил подписчикам, что скоро Арсений станет отцом.

«Это говорит о том,что Арсений уже взрослый мужчина и не боится трудностей»,- отметил Иосиф.

Также Пригожин добавил, что они с Валерией гордятся всеми достижениями Шульгина.