«Взрослый мужчина»: Иосиф Пригожин похвалил сына Валерии

Муж эстрадной певицы Валерии — Иосиф Пригожин — разместил в одной из последних публикаций в своем аккаунте фотографию семьи на отдыхе. Примечательно, что сам снимок не новый. Пригожин показал пасынка в подростковом возрасте. Поводом для этого стал день рождения Арсения Шульгина.
Отметим, что детей своей избранницы Иосиф считает родными. Пригожин принимал активное участие в воспитании сыновей и дочери Валерии. Ранее сами дети упомянули в СМИ, что называют отчима «папой Йосей» или просто «Йосей». Именно поэтому знаменитость просто не мог не поздравить младшего сына с 22-летием.
«Сегодня день рождения у нашего мальчика. Арсений — целеустремленный и не уступающий, уверенный в себе человек и умеющий брать на себя ответственность»,- написал в своем поздравлении Пригожин.
Музыкальный продюсер напомнил подписчикам, что скоро Арсений станет отцом.
«Это говорит о том,что Арсений уже взрослый мужчина и не боится трудностей»,- отметил Иосиф.
Также Пригожин добавил, что они с Валерией гордятся всеми достижениями Шульгина.
«Будь счастлив, наш Сенечка», — резюмировал возлюбленный певицы.
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Сегодня день рождения у нашего мальчика. @arseniy_shulgin Целеустремлённый, неотступающий, уверенный в себе человек, умеющий брать на себя ответственность. 2020 год особенный год во всех смыслах этого слова и для нашей семьи - Арсений женился и скоро станет отцом. Наш так рано повзрослевший мальчик – настоящий мужчина — трудолюбив, заботлив и не боится никаких трудностей. Самое главное— я желаю ему ценить семью и отношения, не забывать прошлое, ценить настоящее и думать о будущем.А мы, как родители, будем всегда гордиться и наслаждаться успехами наших детей и внуков. Будь счастлив, наш дорогой Сенечка! @valeriya @prigozhin_iosif