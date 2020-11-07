Стеша Маликова в шелковом мини-платье и с диадемой отправилась на мексиканскую вечеринку

В этом году Дмитрий Маликов отвозил семью на море. Певец решил не рассказывать, где они провели теплые летние дни. Вместе с ним была жена Елена Изаксон, дочка Стефания и маленький сын Марк. Однако в сентябре они уже вернулись, так как наследницу артиста ожидала учеба в МГИМо на 4 курсе. Но в этом году из-за пандемии коронавируса обучение стало дистанционным, поэтому у девушки освободилось время для бизнеса и встреч с друзьями.

Стеша увлекается модой, поэтому недавно открыла свой шоурум. Она создает одежду для девушек. Дочка Маликова готовится представить осенне-зимнюю коллекцию, а также новогодние наряды. Порой она и сама носит вещи своего производства. Похоже, что 7 ноября студентка облачилась в одно из праздничных платьев, которое скоро поступит в продажу. Наследница артиста запечатлела себя в шелковом наряде изумрудного цвета. Мини-платье с акцентом на талии.

Образ Стеша дополнила необычной диадемой в форме змеи, которая украсила ее голову. «Ну что, девочки, танцевать идем?» — поинтересовалась она. Уже через несколько часов дочка Маликова поделилась кадрами с вечеринке, на которой выступали артисты. Примечательно, что в геолокации она указала мексиканский город Тулум.

Поклонники восхитились образом девушки. Многие отметили, что Стефания выглядит очень элегантно и ярко. «Какая крутая», «Это украшения роскошное», «Конечно надо танцевать», «Просто ураган, а девушка», — стали обсуждать кадры в соцсети.