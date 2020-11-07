Самые красивые глаза: Кудрявцева запечатлела двухлетнюю дочку в платье с вишенками за обедом

Лера Кудрявцева долгое время не могла найти человека, с которым бы провела всю жизнь. Телеведущая обрела любовь, когда встретила Игоря Макарова. Молодой хоккеист уже семь счастлив в браке с возлюбленной. В 2018 году у них родилась дочка Мария. Теперь знаменитая блондинка старается все свободное время посвящать крохе. Осенью девушка много работает, снимаясь в ряде передач, а на днях она уехала в Санкт-Петербург и вернулась только 6 ноября.

Сначала Лера появилась на работе. Она снялась в брюках и алом жакете, вернувшись домой уже поздно ночью. Телеведущая призналась, что у нее не было сил даже смыть макияж. На следующий день девушка уже была дома, играя с наследницей. Она запечатлела подросшую девочку за обедом. Кроха предстала в платье с вишенками. Кудрявцева сделала дочке несколько хвостиков. Казалось, что глаза малышки стали еще выразительнее. Она ела сладкие персики руками.

На этот раз телеведущая даже не стала комментировать ролик. Малышка в последнее время все чаще ведет диалоги с мамой и даже спорит с ней. Похоже, что ей понравился обед, поэтому малышка спокойно сидела на стуле. А поклонников видео умилило. Многие отметили, что двухлетняя Мария все больше походит на маму с каждым днем. Больше всего их поразили большие глаза девочки. Фанаты даже стали гадать, не накрашены ли они, так как они показались им более выразительными, чем обычно.

Напомним, что Кудрявцева водит дочку на развивающие занятия, а также на балет, где Маша уже делает успехи. Педагог часто хвалит малышку за усердие.