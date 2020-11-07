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Семейное гнездышко: звезды «Орла и Решки» купили квартиру в Москве

Алина Астровская и Антон Лаврентьев празднуют новоселье.

Семейное гнездышко: звезды «Орла и Решки» купили квартиру в Москве
Алина Астровская и Антон Лаврентьев. Фото: instagram.com/alina_astrovskaya_/

Пандемия вынуждает оставаться дома даже самых активных путешественников — ведущих трэвел-шоу «Орел и решка». Звездная пара — Алина Астровская и Антон Лаврентьев — купила квартиру в Москве.

Новоселье не омрачает даже перспектива долгого ремонта: телеведущие спокойно воспринимают тот факт, что им придется делить жилье со строителями еще не один месяц.

«Процесс ремонта предстоит не быстрый. Мы понимаем, где у нас будет спальня, наконец-то нормальная, человеческая, где кухня, где гардеробная. Но нам предстоит потратить еще много сил, времени и денег для того, чтобы все выглядело так, как мы хотим», — делится деталями бытовой жизни Астровская.

Напомним, что ведущие «Орла и решки» недавно поженились. Влюбленные не афишировали свадьбу. На церемонии бракосочетания присутствовали только самые близкие люди пары.

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