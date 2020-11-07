Полина Гагарина в блестящем мини-платье по фигуре выступила на праздничной вечеринке

Певица исполнила несколько хитов для гостей. Она смогла покорить публику не только вокалом, но и образом.

Пока в Москве усиливаются меры защиты в связи с пандемией коронавируса, звезды стараются успеть увидеться с родными и друзьями. И хоть концерты артисты пока не дают, театры еще работают, а знаменитости у страивают вечеринки. 6 ноября организовала празднование своего дня рождения Ирина Жаркова. Она собрала большое количество селебрити в фешенебельном ресторане в Москве.

Именинница была облачена в вечернее платье с белым верхом и пышной черной юбкой. Для нее выступили Глюкоза, а также Полина Гагарина, которая исполнила большую часть своих хитов. Девушка предстала в серебристом блестящем мини-платье по фигуре и босоножках. Когда она стала петь, то на танцпол вышли почти все гости. Полина также спела вместе с именинницей. Артистка поздравила именинницу.

Многие восхитились тем, как выглядит Гагарина. Певица недавно развелась со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Теперь она сама заботиться об их дочке Мии, а также о сыне Андрее от первого брака. Недавно артистка объявила, что начинает новую жизнь. Она не только обновила гардероб, но и снялась в сериале «Бывшие».

Полина тоже повеселилась на вечеринке. Позже она буквально убежала с концерта, чтобы быстрее оказаться дома. К слову, в это время недалеко также на вечеринке отрывалась Ксения Бородина и Любовь Успенская. Вечер пятницы в Москве удался для звезд. Многие смогли увидеться с друзьями и повеселиться.