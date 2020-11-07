Танцы до утра: Бородина в платье миди с белым поясом-корсетом повеселилась с подругами

Телеведущая посетила вечеринку в честь дня рождения своей подруги Карины. На празднике выступила даже Любовь Успенская.

Ксения Бородина еще несколько лет назад редко выходила в свет. Она предпочитала проводить вечера со своими дочками Марусей и Теоной, а также мужем Курбаном Омаровым. Однако в этом году из-за пандемии она около трех месяцев провела дома в самоизоляции. После такого стресса телеведущая стала чаще появляться на публике. Недавно девушка вернулась из отпуска, который провела в Турции. Ксения успела навестить свою бабушку, а вечер пятницы, 6 ноября, провела на вечеринке.

Бородина отправилась на праздник в черном платье миди с пышными рукавами-фонариками. Она дополнила наряд белым плясом-корсетом. На мероприятии телеведущая появилась в пальто черного цвета, розовой сумкой и с букетом цветов в коробке. Локоны она завила в элегантные кудри, а также сделала неброский макияж. Потом Ксения избавилась от пальто и осталась в своем стильном наряде.

Звезда сидела за столом в фешенебельном ресторане, пробовала изысканные блюда, общалась с подругами и именинницей по имени Карина. В это время на сцене для гостей выступала Любовь Успенская. А когда именинница задула свечи на торте и получила поздравления, начались танцы. Бородина не усидела на месте, когда зазвучал хит «Плачу на техно», а также треки из сериала «Дикий ангел». Телеведущая веселилась до утра.

Поклонники восхитились нарядом звезды. Многие отметили, что она была самой элегантной на вечеринке. Девушка получила множество комплиментов.