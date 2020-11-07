«Зашквар — это Дава!»: Настя Ивлеева нелестно высказалась о парне Бузовой

Во время съемок своего влога Настя Ивлеева нелестно высказалась о бойфренде Ольги Бузовой. Блогер отвечала на блиц-вопросы во время разгона спортивного автомобиля Lamborghini Aventador до 300 км/ч. Девушка должна была закончить фразу: «зашквар — это…»?. Увлеченная дорогой и скоростью Ивлеева без раздумий ответила: «Дава!».

Противостояние ведущей «Орла и Решки» и Ольги Бузовой длится уже не один месяц. Во время весенней самоизоляции Ивлеева начала вести прямые эфиры в Instagram со звездами. Бузова быстро подхватила идею и стала делать тоже самое. Жена Элджея недолюбливает певицу: после этого случая Настя резко высказалась в адрес звезды.

«Моя популярность основывалась на благородстве и прекрасности того, что я делаю. А человек просто хайпит», — возмутилась блогер.

К слову, Ивлееву нельзя упрекнуть в низкой самооценке: на очередной вопрос блица «Твой статус в обществе?», девушка без колебаний ответила «Офигенная баба».

Знаменитости действительно есть чем гордиться: на протяжении долгого времени фамилия Насти уверенно находится на верхних строчках рейтинга Forbes.