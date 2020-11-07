«Олимпийская икона стиля»: Алина Загитова поделилась кадром закулисья шоу «Ледниковый период»

На фотографии фигуристка в непринужденной обстановке сидит на диване и улыбается.

Олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана 2018 года в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова в сторис Instagram показала, что творится за кулисами шоу «Ледниковый период», которое идет на Первом канале. Добавим, что позже этот снимок появился на фан-страничке Алины Загитовой в Instagram.

На кадре можно увидеть Алину Загитову в непринужденной обстановке. Она расположилась на диване. Звезда улыбается. Судя по всему, в этот момент она с кем-то беседовала из участников проекта.

«Какая у нее улыбка. Наша красавица. И ноги великолепны», «Образ просто невероятный! Начиная от прически, заканчивая красными лодочками. Какой же у Алины великолепный вкус. Но прическа. Алине так идет!» «Олимпийская икона стиля. И ведь не поспоришь. Главное на позитиве», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что почти год назад Алина Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры. Сейчас она трудится одной из ведущих шоу «Ледниковый период», которое идет на Первом канале.