«Мама лидирует»: Алиса Казьмина показала, как выглядит бывшая теща Андрея Аршавина

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина журналистка Алиса Казьмина в Instagram поделилась фотографией своей мамы. Вместе с родительницей она отправилась поиграть в боулинг. Судя по внешнему виду, мама Алисы Казьминой очень властная женщина. Скорее всего, она не давала спуску своему зятю, когда тот жил с ее дочерью.

«Мама лидирует. Вот тебе и первый раз играет». Алиса Казьмина

Напомним, что Алиса Казьмина и Андрей Аршавин объявили о расставании в 2019 году. Как рассказывала журналистка, муж регулярно ей изменял и в какой-то момент у нее просто кончилось терпение. В браке у них родилась общая дочь Есения.

Позже начались судебные тяжбы за квартиру футболиста в Санкт-Петербурге. Аршавин настаивал, что его бывшая жена с дочкой должны освободить жилплощадь. Сама Алиса Казьмина обратилась за помощью к прессе. Она говорила, что Аршавин вместе со своей мамой хотят выгнать родную дочь на улицу.