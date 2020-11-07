Звезда сериала «Триггер» пережил очередной разрыв отношений

Роман Маякин расстался с девушкой после того, как решил на ней жениться.

34-летний актер Роман Маякин расстался со своей невестой — психологом Софией Кофманн. Еще в феврале пара была счастлива и даже задумывалась о свадьбе. Тогда артист подчеркивал, что церемония бракосочетания должна быть праздником любви для двоих:

«Мы с Софией периодически думаем о свадьбе. Посмотрим. На самом деле свадьба – это не подтверждение чего-то, а праздник для двоих. У нас принято с помощью свадьбы что-то доказывать: родителям, подружкам. Мне же хочется устроить большой праздник, позвать друзей. Праздник любви, уже подтвержденной».

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Однако на презентации нового сезона сериала «257 причин, чтобы жить» стало известно о разрыве Маякина с невестой. К слову, расставание прошло спокойно и без скандалов: актер остался с девушкой в хороших отношениях.

До романа с Кофманн Роман Маякин 11 лет состоял в неравном браке: в 21 год молодой актер женился на женщине, которая была гораздо старше его. Елена ушла ради Маякина от мужа. У пары родился совместный ребенок. Сейчас сыну артиста Михаилу уже 8 лет.

В юности Роман Маякин пережил тяжелую трагедию: к 17 годам он потерял всех своих близких — мать умерла от рака, отца убили, потом в ДТП погибла сестра. Актер неоднократно говорил, что нуждается в заботе и душевной близости.