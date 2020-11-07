«Обожаю это фото! Мне 22»: Брежнева поделилась снимком «золотого состава» группы «ВИА Гра»

На фотографии певица запечатлена с Анной Седоковой и Надеждой Грановской.

Певица Вера Брежнева в сторис Instagram поделилась архивной фотографией со своими бывшими коллегами по группе «ВИА Гра» Анной Седоковой и Надеждой Грановской.

«Обожаю это фото! Мне 22», — подписала она красивую фотографию.

Отметим, что состав Вера Брежнева, Анна Седокова и Надежда Грановская многие фанаты музыкального коллектива называют «золотым». Как считают поклонники, именно эти девушки смогли покорить зрителей и завоевать любовь фанатов.

Добавим, что позже на место Анны Седоковой пришла Светлана Лобода. Правда, она долго не задержалась в коллективе, уйдя делать свою сольную карьеру. При этом она добилась огромного успеха, как, впрочем, и некоторые другие солистки команды.

Напомним, что Вера Брежнева замужем за продюсером группы Константином Меладзе. Пара счастлива уже много лет. Правда, совместных детей у них пока нет. Несмотря на постоянные слухи о расставании, звезды без ума друг от друга.