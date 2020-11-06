«Ошеломила красотой»: 42-летняя Орлова в бикини сексуально блеснула прелестями в гамаке

В свои 42 года Ольга Орлова выглядит как юная девочка. Стоит только посмотреть на ее свежие пляжные кадры в Instagram. Экс-солистка группы «Блестящие» проводит осенние каникулы на «райском острове», наслаждаясь теплым солнцем, песчаным пляжем и идеальным сервисом. Жаловаться поп-диве не на что, единственное, что расстраивает артистку, так это болезнь ее любимого питомца. По словам Ольги, она очень волнуется за песика и хочет поскорее вернуться домой.

На свежем пляжном фото Орлова позировала в васильковом купальнике, похваставшись эффектной фигурой. Стоит отметить, что певица произвела впечатление на поклонников, показав, свои бесконечные ножки, стройную талию и красивую линию декольте. Как не старались фолловеры, но найти изъян в фигуре поп-дивы они не смогли. Ведущая телестройки выглядит безупречно, соблазнительно и эффектно. Примечательно, что певица предстала в гамаке, насладившись беззаботным утром.