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«Вспоминаю отпуск»: Алексей Ягудин показал кадры «лучших» каникул

40-летний фигурист скучает по отдыху за границей.

«Вспоминаю отпуск»: Алексей Ягудин показал кадры «лучших» каникул
Алексей Ягудин разместил смешное видео. Фото: Instagram.com/alexei.yagudin

Лето 2020 года для многих оказалось скучнее, чем любое другое. Большинство из россиян провели его на дачах или в лучшем случае на пляжах Сочи и Турции. О Мальдивских островах пришлось только мечтать. И пока кто-то из знаменитостей все-таки вырвался к голубым водам океана. Кто-то согревает себя воспоминаниями об отпуске в провинции. Так, в одной из последних публикаций олимпийского чемпиона Алексея Ягудина появился забавный видеоролик на эту тему.

Спортсмена на песке и в розовых плавках снимали крупным планом. Казалось, что очередная знаменитость нежится на горячем песке где-то за границей. Но когда камера отдалилась от Ягудина, стало понятно, что это никакая не Ибица, и не Тунис.

«Вспоминаю отпуск 2020 перед похолоданиями», — написал муж фигуристки Татьяны Тотьмяниной под роликом.

Поклонники ведущего шоу «Ледниковый период» остались в восторге от юмористического видео Ягудина.
«Юмор отменный, большая редкость встретить такого человека», «Нижнекамский комбинат лучше всякой Ибицы!», «Я даже не знала, насколько вы юморной, надо было раньше подписаться на вас», — отметили поклонники фигуриста. 

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