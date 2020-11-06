«Вспоминаю отпуск»: Алексей Ягудин показал кадры «лучших» каникул

Лето 2020 года для многих оказалось скучнее, чем любое другое. Большинство из россиян провели его на дачах или в лучшем случае на пляжах Сочи и Турции. О Мальдивских островах пришлось только мечтать. И пока кто-то из знаменитостей все-таки вырвался к голубым водам океана. Кто-то согревает себя воспоминаниями об отпуске в провинции. Так, в одной из последних публикаций олимпийского чемпиона Алексея Ягудина появился забавный видеоролик на эту тему.