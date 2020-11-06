«Вспоминаю отпуск»: Алексей Ягудин показал кадры «лучших» каникул

Лето 2020 года для многих оказалось скучнее, чем любое другое. Большинство из россиян провели его на дачах или в лучшем случае на пляжах Сочи и Турции. О Мальдивских островах пришлось только мечтать. И пока кто-то из знаменитостей все-таки вырвался к голубым водам океана. Кто-то согревает себя воспоминаниями об отпуске в провинции. Так, в одной из последних публикаций олимпийского чемпиона Алексея Ягудина появился забавный видеоролик на эту тему.
Спортсмена на песке и в розовых плавках снимали крупным планом. Казалось, что очередная знаменитость нежится на горячем песке где-то за границей. Но когда камера отдалилась от Ягудина, стало понятно, что это никакая не Ибица, и не Тунис.
«Вспоминаю отпуск 2020 перед похолоданиями», — написал муж фигуристки Татьяны Тотьмяниной под роликом.
«Юмор отменный, большая редкость встретить такого человека», «Нижнекамский комбинат лучше всякой Ибицы!», «Я даже не знала, насколько вы юморной, надо было раньше подписаться на вас», — отметили поклонники фигуриста.