Очень эффектно: Лена Летучая похвасталась очередным пляжным образом

Лена Летучая собирается покинуть свой «райский остров», на котором она нежилась под палящим солнцем. Так или иначе, но даже знаменитости не могут позволить себе отдыхать круглый год. Поэтому экс-ведущей программы «Ревизорро» остается лишь наслаждаться воспоминаниями. Ими Летучая и поделилась на фотографии в личном профиле.
«Сижу и думаю, как же хорошо мы отдохнули!» — написала под снимком телеведущая.
Лена Летучая разместила летний кадр, на котором она предстала в пестрой шелковой рубашке и шортах. На голове у нее была черная шляпка одного из самых дорогих брендов. Лена, улыбаясь, закинула одну ножку на другую и продемонстрировала ровный загар.
«Пора возвращаться! Загрузим еще фото в купальнике?» — спросила продюсер своих поклонников.
Подписчики готовы любоваться стройной блондинкой в любое время, поэтому незамедлительно согласились с кумиром.
«Елена, еще останьтесь на пару недель, прямо наслаждение смотреть на всю эту красоту!», «Можно еще фото с океаном, купальник не принципиален», «С такой фигурой, грех не загрузить», — прокомментировали фото фанаты.
Напомним, что в большинство своих путешествий Летучая берет с собой мужа — бизнесмена Юрия Анашенкова.