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Звездный гость

Кети Топурия перестала скрывать от поклонников свой огромный беременный живот

Совсем скоро звезда во второй раз станет мамой.

Кети Топурия перестала скрывать от поклонников свой огромный беременный живот
Кети Топурия. Фото: Globallookpress.com

Певица Кети Топурия в Instagram показала поклонникам своего творчества огромный беременный живот. Как известно, исполнительница долгое время скрывала свое интересное положение от фанатов. На кадре видно, что Топурия должна родить в самое ближайшее время. На снимке она запечатлена на фоне гор.

«Песня и видео для вас от души. Спасибо за такой отзыв».

Кети Топурия

«Очень красивый у вас получился клип», «Что может быт красивее беременной женщины. Да еще и такой красавицы. Счастья вам», «Шикарная Кети», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Кети Топурия в 2013 году вышла замуж за бизнесмена Льва Гейхмана. Они встречались на протяжении четырех лет и только после этого решили узаконить свои отношения. В 2015 году Топурия подарила мужу дочь Оливию. Еще спустя два года пара неожиданно для многих объявила о расставании. Позже у Топурии был роман с рэпером Гуфом. С 2018 года она вместе со Львом Деньговым. Это известный бизнесмен. Он председатель правления российско-ливийского торгового дома.

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