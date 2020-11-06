Кети Топурия перестала скрывать от поклонников свой огромный беременный живот

Совсем скоро звезда во второй раз станет мамой.

Певица Кети Топурия в Instagram показала поклонникам своего творчества огромный беременный живот. Как известно, исполнительница долгое время скрывала свое интересное положение от фанатов. На кадре видно, что Топурия должна родить в самое ближайшее время. На снимке она запечатлена на фоне гор.

«Песня и видео для вас от души. Спасибо за такой отзыв». Кети Топурия

«Очень красивый у вас получился клип», «Что может быт красивее беременной женщины. Да еще и такой красавицы. Счастья вам», «Шикарная Кети», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Кети Топурия в 2013 году вышла замуж за бизнесмена Льва Гейхмана. Они встречались на протяжении четырех лет и только после этого решили узаконить свои отношения. В 2015 году Топурия подарила мужу дочь Оливию. Еще спустя два года пара неожиданно для многих объявила о расставании. Позже у Топурии был роман с рэпером Гуфом. С 2018 года она вместе со Львом Деньговым. Это известный бизнесмен. Он председатель правления российско-ливийского торгового дома.