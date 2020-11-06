Мечтать не вредно: экс-возлюбленная Брэда Питта превратилась в блондинку

В конце августа новость о романе Брэда Питта и Николь Потуральски стала неожиданностью для всех. Оказалось, что актер и модель скрывали отношения на протяжении нескольких месяцев. Все раскрылось только тогда, когда Питт привез немку в свой замок на юге Франции. После непродолжительного отдыха в курортном местечке они разъехались по своим городам. Николь – в Берлин к мужу-ресторатору, а Брэд – в Лос-Анджелес. С тех пор их не видели вместе. А недавно стало известно, что 56-летний Питт и 27-летняя Потуральски разорвали отношения. Кто стал инициатором, точно не известно, но, судя по всему, модель мечтает вернуть голливудского красавца.

На днях она опубликовала снимок из своей постели, подпись к которому была весьма недвусмысленной. Теперь же Николь превратилась в блондинку, а снимком поделилась в своем микроблоге. Правда, преобразиться рискнула только с помощью парика. Но, как утверждает Daily Mail, на этот шаг она пошла, чтобы вновь привлечь внимание Питта. Насколько это у нее получается, пока неизвестно. Известно другое. Брэда увидели в доме у Анджелины Джоли. На днях папарацци заметили, как актер зашел в особняк бывшей жены и вышел оттуда через полтора часа.

больше по теме Любовь прошла: Брэд Питт расстался с Николь Потуральски Роман актера и модели продолжался несколько месяцев.

К слову, Потуральски вернулась к своему мужу, 68-летнему бизнесмену Роланду Мэри, вместе с которым она воспитывает 7-летнего сына Эмиля.