Это Меган виновата: популярность принца Гарри в Великобритании резко упала

Своим отъездом за океан Меган Маркл и принц Гарри наделали немало шума не только среди своих поклонников, но и среди большой королевской семьи. Кажется, что от такого поступка до сих пор не могут оправиться ни принц Уильям и его семья, ни сама Елизавета II. Кстати, у будущего короля до сих пор натянутые отношения с младшим братом. Но если родственные связи еще можно восстановить, то простое население Великобритании переубедить будет крайне сложно. Ведь, как показал опрос среди жителей королевства, популярность герцога Сассекского резко упала.

Как сообщает Daily Mail, недавно компания YouGov провела опрос среди всех британцев, результаты которого впечатлили. Большинство из опрошенных считают, что Гарри их попросту бросил. А причина тому, естественно, Меган. Некоторые до сих пор недоумевают, почему Гарри решился на этот шаг, ведь ему повезло родиться принцем и всю жизнь быть окруженным вниманием.

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Если говорить о цифрах, то отрицательное отношение к принцу Гарри теперь сформировалось у 47 процентов опрошенных. Это самый высокий показатель за всю историю.