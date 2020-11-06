«Опасно. Рук ее не видно»: Демис Карибидис показал «фантастические формы» Гарика Харламова

Юморист Демис Карибидис в Instagram разместил снимок, на котором он запечатлен со своим другом и коллегой Гариком Харламовым. Судя по всему, кадр был сделан на съемках новой программы «Камеди Клаб». На фотографии Гарик Харламов запечатлен с «фантастическими формами». У него огромный размер груди. На время он переквалифицировался в даму.

«Опасно. Рук ее не видно», — подписал кадр Демис Карибидис.

«Красивая у вас пара», «Уже мечтаем это увидеть», «Обожаю. Гарик в этом образе мог бы сыграть Фрекен Бок из «Карлсона». На роль мальчика пошел бы Шастун, а Галустян – Карлсон. Мне кажется, что это было бы очень сильно», — стали фантазировать в комментариях пользователи.

Не исключено, что звезды в новом выпуске будут высмеивать телеведущую Яну Кошкину, которой, как известно, приписывали роман с Харламовым. У нее, как известно, выдающиеся формы. Сами звезды только смеялись над слухами о своем романе. Особенно усердствовал Гарик Харламов, который после развода с актрисой Кристиной Асмус пока одинок.