«Человек не захотел»: Алена Рапунцель намекнула на расставание с бойфрендом-стриптизером

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель всего пару недель назад рассекретила свои отношения со стриптизером по имени Илья. Аудитория красотки сразу с большой долей скепсиса отреагировала на этот роман. К тому же, стало известно о том, что избранник Рапунцель несколько лет назад трудился вебкам-моделью. Доказательства рабочих подвигов парня обнаружились в Сети. Тогда Алена признавалась, что готова простить бойфренду грязные видео. Но, видимо, Илье тоже нашлось, что предъявить девушке. Судя по тональности поста, который звезда «Дома-2» разместила в микроблоге, расстались они по инициативе парня.

«На самом деле все просто. Человек захотел — человек позвонил, пришёл, увидел, обнял. Человек не захотел — человек не захотел», — написала Алена Рапунцель в микроблоге.

Стоит отметить, что девушке, в одиночку воспитывающей ребенка, катастрофически не везет в любви.

Алена Рапунцель несколько лет пробыла на проекте, родила сына от Ильи Яббарова, а затем пыталась строить отношения с несколькими участниками реалити-шоу, приходившими на телестройку ради нее. Но все романы девушки завершились громкими расставаниями.