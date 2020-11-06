«Сереж, тобой интересовались»: Ильиных поделилась редким кадром с Полуниным

В последнее время витают слухи, что у фигуристки роман с музыкантом Владом Топаловым.

Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Елена Ильиных в Instagram разместила редкий кадр со своим гражданским мужем артистом балета Сергеем Полуниным. Как известно, у пары есть совместный сын, которому нет еще и годика.

«Кому что не нравится? А где муж? Сереж, тут тобой интересовались». Елена Ильиных

«Два талантливых и красивых человека, наслаждайтесь компанией друг друга, и удачи вам во всем. Будете в Лугано, буду счастлива вас увидеть», «Вы классные. Очень красивая пара!» «Красивая и талантливая пара! И сыночек у вас прелесть! Берегите друг друга! Сейчас главное здоровье! Все остальное мелочи!» — отметили пользователи.

Отметим, что Елена Ильиных выступает на проекте «Ледниковый период» в паре с певцом Владом Топаловым. Некоторые поклонники уже поженили звезд. Сами они регулярно провоцируют многочисленных фанатов, публикуя на своих страничках снимки друг с другом.