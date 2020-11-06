Резко постаревшую Алену Бабенко жестко захейтили в Сети

Пользователи признаются, что не узнали актрису на фото.

Звезда сериалов Анна Банщикова спровоцировала поток неприятных комментариев в адрес своей приятельницы, актрисы Алены Бабенко. Банщикова разместила в микроблоге несколько фотографий Алены со своей трехлетней дочкой Марией.

«Встретились подружки», — подписала артистка милые кадры.

На снимках запечатлено, как Алена Бабенко дурачится с маленькой Машей — корчит рожицы, смеется, показывает язык.

Однако не все подписчики актрисы принялись умиляться трогательным кадрам. Многие сосредоточились на внешности Алены Бабенко, которая позирует в совершенно естественном виде, без макияжа и прически.

48-летней кинозвезде досталось за ее натуральность, нежелание выглядеть моложе своих лет, слишком очевидные морщины и нечеткий овал лица. Впрочем, нашлись и те, кто нашел в Алене неестественность и моментально придрались уже к ней.

«Какие у вас зубы искусственные, очень заметно. Неужели нет нормальных стоматологов у вас, чтобы было все как-то поестественней», «Не узнала Алену Бабенко, очень постарела», — высказываются в Сети.

Стоит отметить, что знаменитости нередко подвергаются критике со стороны поклонников за то, что принимают решение выглядеть естественно и не молодиться. Считается, что право на существование имеют только юные и свежие лица. Общество пока не готово принимать тех, кто осмеливается стареть.