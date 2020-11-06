«Мне кажется, он симбиоз»: Брухунова рассказала, что умеет делать сынок от Петросяна

Семья Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой в этом году выросла. Зимой на свет появился их общий ребенок, сынок Ваган — имя ему родители дали в честь дедушки. Но узнали о наследнике сатирика только осенью, в день его 75-летия — до этого дня муж с женой тщательно скрывали малыша.

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Накануне Татьяна Брухунова поделилась свежим снимком Вагана. Мальчик уже заметно подрос. «Уже сам сидит, растем», — заметил кто-то из подписчиков.

Ваган действительно сидит без поддержки. А еще мама рассказала, что сынок уже умеет стоять с опорой. Более того, малыш — замечательный танцор: он любит смотреть телевизор и дрыгать ножками в такт музыке.

Подписчики в комментариях вновь начали гадать, на кого же все-таки больше похож маленький мальчик. Мнения разделились, и молодая мама поставила точку в споре:

«Трудно сказать. Мне кажется он симбиоз», — написала Брухунова.

Напомним, Татьяна Брухунова и Евгений Петросяна поженились в декабре 2019 года. О том, что у них есть совместный ребенок, заговорили весной этого года, но пара никак не комментировала это, называя слухами. Сколько именно месяцев малышу, пара умалчивает.