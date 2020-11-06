«Много переживаний»: экстрасенс объяснила, что увидела в Бузовой при встрече

Ясновидящая отметила, что счастье певицы напрямую зависит от того, какого партнера она себе выберет.

В новом сезоне «Битвы экстрасенсов» маги и целители «просветили» своим внутренним глазом певицу и телеведущую Ольгу Бузову. Одна из участниц — пожилая эстонская ясновидящая Антонина Керсна — расплакалась, увидев внутренние переживания звезды, а после съемок они уединились для отдельной беседы.

Teleprogramma.pro спросила у экстрасенса, что вызвало ее слезы.

«У нее, действительно, сложный путь и много переживаний», — поделилась Антонина.

На вопрос, будет ли Бузова, целительница ответила, что для этого звезде нужно сделать правильный выбор в личной жизни. Конкретно — Ольге предстоит выбрать правильного партнера, так как с карьерой и самореализацией у нее и так все хорошо.

Известно, что Бузова четыре года была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Когда же он оставил телеведущую, та очень сильно страдала и решила выразить свою боль в песнях, что открыло ей дорогу на большую сцену. После звезда искала любовь на различных телепроектах, пока в 2019 году не остановилась на блогере Давиде Манукяне. В последние месяцы пара то дает намеки на скорую свадьбу, то, наоборот, провоцирует слухи о расставании.