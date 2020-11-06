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«Почему бы и нет»: 18-летняя дочь Климовой не против встречаться с девушкой

Старшая наследница актрисы Лиза Хорошилова не исключает однополых отношений.

«Почему бы и нет»: 18-летняя дочь Климовой не против встречаться с девушкой
Екатерина Климова и Лиза Хорошилова. Фото: instagram.com/khrsh.lv/

Знаменитая актриса Екатерина Климова – многодетная мать. У нее четверо наследников – две дочери и два сына. Старшей из девочек, Лизе Хорошиловой, 18 лет, и она учится на первом курсе факультета журналистики МГУ.

Девушка периодически общается с подписчиками в соцсетях, а также иногда отвечает на вопросы от поклонников. Накануне она решила устроить подобную «беседу» и получила вопрос о том, смогла бы она встречаться с девушкой, если бы вдруг полюбила.

«Думаю, да. Почему бы и нет», — призналась Хорошилова в лояльном отношении к однополой любви.

Лиза Хорошилова
Лиза Хорошилова. Фото: instagram.com/khrsh.lv/

К слову, среди звездных отпрысков дальше всех ушла дочь Михаила Ефремова, Анна. Еще четыре года назад она совершила каминг-аут о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, и теперь называет себя гендерфлюидом.

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