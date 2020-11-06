«Он — потрясающий бизнесмен»: певица МакSим рассказала об отце своего второго ребенка

От предпринимателя Антона Петрова в 2014 году она родила дочь Марию.

Певица МакSим в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала об отце своей второй дочери Маши. Ее она родила от бизнесмена Антона Петрова, с которым рассталась еще до рождения ребенка.

«Он — потрясающий бизнесмен. И самый лучший папа. Прекрасный пример настоящего мужчины для моих девочек. Я всегда буду его поддерживать, при любых обстоятельствах. Даже если надо будет притвориться дурочкой, то я притворюсь». Певица МакSим

Как отметила певица, в жизни любого человека бывают моменты, когда нельзя поступить иначе. «С трехдневным ребенком на руках ты ничего не можешь понять. Я жалею, что не смогла выкормить ребенка. Чисто физически. Я стала бегать, похудела на 20 килограммов. Я пересмотрела всю свою жизнь и вдруг поняла, что не тем в жизни занималась. Не того добивалась. Я просто в один день выбросила все свои медали и кубки на балкон», — заявила она.

Напомним, что кроме Маши у певицы есть еще одна дочка — Саша. Ее она родила от звукорежиссера Алексея Луговцова.