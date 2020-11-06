«Добрая, веселая, современная»: Настя Каменских поздравила красавицу-маму с днем рождения

Украинская певица Настя Каменских в Instagram тепло и необычайно нежно поздравила свою красавицу-маму с днем рождения. Она пожелала ей долгих лет жизни. Надо отметить, что теща Потапа находится в прекрасной форме.
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Какое счастье, что именно ты, моя Мама! 🥳 Добрая, весёлая, красивая, современная, любящая, невероятная, моя Лидочка! 😘Я поздравляю тебя с твоим днём рождения! Единственное, что я тебе желаю, это здоровья! Чтоб ты прожила ещё много много лет! Все остальное мы организуем 😂Я тебя люблю ❤️
«Какое счастье, что именно ты моя мама! Добрая, веселая, красивая, современная, любящая, невероятная, моя Лидочка! Я поздравляю тебя с твоим днем рождения! Единственное, что я тебе желаю, это здоровья! Чтобы ты прожила еще много много лет! Все остальное мы организуем. Я тебя люблю».
«Поздравляю вас с именинницей. Мама – это святое и самый родной человек», «Очень вы с мамой красивые. Счастья и здоровья вам», «Удачи вашей маме и здоровья. Она у вас прекрасно выглядит. Так держать. Молодец», — отметили в комментариях пользователи.
Отметим, что матери Насти Каменских Лидии Петровне исполнилось 65 лет. Она певица Национального академического народного хора имени Веревки.