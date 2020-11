«Добрая, веселая, современная»: Настя Каменских поздравила красавицу-маму с днем рождения

View this post on Instagram

Какое счастье, что именно ты, моя Мама! 🥳 Добрая, весёлая, красивая, современная, любящая, невероятная, моя Лидочка! 😘Я поздравляю тебя с твоим днём рождения! Единственное, что я тебе желаю, это здоровья! Чтоб ты прожила ещё много много лет! Все остальное мы организуем 😂Я тебя люблю ❤️