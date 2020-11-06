«Добрая, веселая, современная»: Настя Каменских поздравила красавицу-маму с днем рождения

Украинская певица Настя Каменских в Instagram тепло и необычайно нежно поздравила свою красавицу-маму с днем рождения. Она пожелала ей долгих лет жизни. Надо отметить, что теща Потапа находится в прекрасной форме.

«Какое счастье, что именно ты моя мама! Добрая, веселая, красивая, современная, любящая, невероятная, моя Лидочка! Я поздравляю тебя с твоим днем рождения! Единственное, что я тебе желаю, это здоровья! Чтобы ты прожила еще много много лет! Все остальное мы организуем. Я тебя люблю». Настя Каменских

«Поздравляю вас с именинницей. Мама – это святое и самый родной человек», «Очень вы с мамой красивые. Счастья и здоровья вам», «Удачи вашей маме и здоровья. Она у вас прекрасно выглядит. Так держать. Молодец», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что матери Насти Каменских Лидии Петровне исполнилось 65 лет. Она певица Национального академического народного хора имени Веревки.