«Своя ноша не тянет»: Михаил Земцов прокатил на спине счастливую Кристину Орбакайте

На фанатской страничке певицы Аллы Пугачевой появился красивый снимок ее дочери с мужем.

Фанаты Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой отыскали в архивах красивый кадр, на котором актриса и певица Кристина Орбакайте запечатлена вместе со своим мужем бизнесменом Михаилом Земцовым. На снимке бизнесмен посадил жену на спину и прокатил, что называется, с ветерком. При этом Кристина Орбакайте безумно счастлива.

«Кристина с супругом», — гласит подпись под красивым кадром.

«Своя ноша не тянет», «Хочется, чтобы оказалось враньем, якобы она разводится с мужем», «Красавчики. Счастья и любви вечной», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Михаила Земцова, владельца собственной стоматологической клиники в США, и Кристины Орбакайте есть совместная дочь Клава. В последнее время в прессе то и дело появляются слухи, что якобы Орбакайте и Земцов собрались разводиться. Сами, впрочем, они эту информацию не подтверждали.